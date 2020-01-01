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Каталог товаров

Дисконт центр утеплителей предлагает большой выбор утеплителей мировых брендов – Izovol, Penoplex, Ursa, Ravatherm, ТеплоKnauf и других. Вы сможете купить утеплитель в Воронеже для кровли, стен, пола, звукоизоляции, фундамента с доставкой по городу. Реализация возможна в розницу от 1 листа и оптом в..
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Утеплитель DoorHan Экстра Лайт 100 мм
312.00р.

Утеплитель DoorHan Экстра Лайт 100 мм

размеры упаковки:  1200х600 ммколичество в упаковке:  4 плиттолщина:   100 ммпло..

Утеплитель DoorHan Экстра Лайт 50 мм
312.00р.

Утеплитель DoorHan Экстра Лайт 50 мм

размеры упаковки:  1200х600 ммколичество в упаковке:  8 плиттолщина:   50 ммплощ..

Утеплитель DoorHan Флор 30 мм
968.00р.

Утеплитель DoorHan Флор 30 мм

размеры упаковки:  1200х600 ммколичество в упаковке:  7 плиттолщина:   30 ммплощ..

Утеплитель URSA TERRA 34 PN PRO толщиной 50 мм
510.00р.

Утеплитель URSA TERRA 34 PN PRO толщиной 50 мм

Единица измерения: упаковкаРазмеры: 1000*610*50Площадь: 6,1 м2Обьем: 0,305 м3..

Монтажная пена
-23%
199.00р.

Монтажная пена

Выход в л.: до 45 лВыход в п.м: до 65 п.м.Срок хранения: 18 месяцев...

Утеплитель DoorHan Лайт 50 мм
-7%
438.00р.

Утеплитель DoorHan Лайт 50 мм

размеры упаковки:  1200х600 ммколичество в упаковке:  8 плиттолщина:   50 ммплощ..

Утеплитель IZOBEL Л-25 толщиной 100 мм
-8%
340.00р.

Утеплитель IZOBEL Л-25 толщиной 100 мм

Размеры: 1000х600х100Количество: 4 штПлощадь: 2,4 кв.мОбъем: 0,24 куб.мИзовол (IZOVOL) представ..

Утеплитель IZOBEL Л-25 толщиной 50 мм
-6%
350.00р.

Утеплитель IZOBEL Л-25 толщиной 50 мм

Размеры: 1000х600х50Количество: 8 штПлощадь: 4,8 кв.мОбъем: 0,24 куб.мИзовол (IZOVOL) представляет с..

Дисконт центр утеплителей "Строй Дисконт"

Дисконт центр утеплителей – это оптово-розничный поставщик телпоизоляционных материалов ведущих производителей.

У нас вы сможете купить пеноплекс  в Воронеже и любой другой утеплитель популярных брендов, а также другие необходимые в строительстве материалы - гипсокартон, штукатурные смеси, клеи, крепеж, грунтовку, гидроизоляцию и другие товары.

Оформить заказ можно как на небольшую партию от 1 листа, так и на крупные объемы.

При покупке от 20 000 рублей каждый клиент получает дисконтную карту с дальнейшей возможностью купить утеплитель в Воронеже со скидкой.

Наш магазин предлагает услугу доставки по Воронежу в удобное для вас время и возможность самовывоза. 


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